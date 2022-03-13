Furkan Dede merak edilen soruyu cevapladı! Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak

Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'da yaptığı "Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim" paylaşımından Acun Ilıcalı'nın hayatını kaybeden sağ kolu Alpay Kazan'ı hedef aldığı ileri sürüldü. Öztürk'ün programa çıkmaması da Matur'un paylaşımından dolayı olduğu ileri sürülmüştü.

PAYLAŞIM ACUN ILICALI'YI KIZDIRDI

Semih Öztürk'ün karısının Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası vardı. Semih Öztürk'ün bu paylaşım sonrası kovulduğu konuşulurken haberi Furkan Dede verdi.

"SEMİH ÖZTÜRK BU SEZONDA BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYACAK"

Furkan Dede açıklamasında "Bugün netleştiği için söylüyorum ; Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezon bizimle birlikte olamayacak" dedi.