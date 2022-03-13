Furkan Dede merak edilen soruyu cevapladı! Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak - Haberler

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Furkan Dede merak edilen soruyu cevapladı! Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün birkaç gündür yayına çıkmaması merak konusu olmuştu. Öztürk'ün, eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı sebebiyle kovulduğu iddiası konuşulurken, Furkan Dede merakla beklenen sorunun yanıtını açıkladı. Semih Öztürk, Survivor Ekstra'da olmayacak.

Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'da yaptığı "Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim" paylaşımından Acun Ilıcalı'nın hayatını kaybeden sağ kolu Alpay Kazan'ı hedef aldığı ileri sürüldü. Öztürk'ün programa çıkmaması da Matur'un paylaşımından dolayı olduğu ileri sürülmüştü.

PAYLAŞIM ACUN ILICALI'YI KIZDIRDI

Semih Öztürk'ün karısının Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası vardı. Semih Öztürk'ün bu paylaşım sonrası kovulduğu konuşulurken haberi Furkan Dede verdi.

Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olacak mı? Furkan Dede merak edilen soruyu cevapladı

"SEMİH ÖZTÜRK BU SEZONDA BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYACAK"

Furkan Dede açıklamasında "Bugün netleştiği için söylüyorum ; Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezon bizimle birlikte olamayacak" dedi.

Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olacak mı? Furkan Dede merak edilen soruyu cevapladı

Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olacak mı? Furkan Dede merak edilen soruyu cevapladı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Survivor Ekstra, Acun Ilıcalı, Semih Öztürk, Furkan Dede, Magazin, Haberler

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Yorumlar (8)

Erdoğan Öztürk:

Harcadalar adami doğru konusuyor diye semih öztürk adam gibi adam

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Erol Kürkçü:

Ülkenin bir numaralı gündemiydi bu arkadaş neden yayına çıkmadı herkes merakla bekliyordu çok şükür açıklama yapılmış artık kafam rahat uyurum mazot 23 tl yağ 250 tl olmuş kimin umurunda oh beeeeee

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Hek Tor:

İşte bu yaaaaa, böylesine Türkiye''nin en önemli gündemlerini getirin haber olarak bizlere... Teşekkürler, binlerce teşekkürler.

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