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Selena'nın Yüce Honos'u Kayhan Yıldızoğlu, son haliyle hayranlarını şaşırttı

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Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu, TikTok'ta yayınlanan bir videosuyla gündeme geldi. Zayıflığıyla dikkat çeken usta oyuncu, videoda sevenlerine seslenerek onları ne kadar sevdiğini söylüyor.

Yeşilçam'da sayısız projede rol alan ve sonrasında Selena, Akasya Durağı ile Küçük Ağa dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. 90 yaşındaki oyuncu, çekilen bir videosunda ise son haliyle gündeme geldi.

SEVENLERİNE SESLENDİ

TikTok'ta yayınlanan bir videoda oyuncunun son hali dikkat çekti. Oldukça yaşlandığı ve zayıfladığı görülen usta isim, sevenlerine seslendi. Birçok şeyi hatırladığını söyleyen oyuncu, "Bu yaşta eskisi gibi hepinizi göremiyorum. Beraber zevkli anlar yaşayamıyoruz ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum ve anıyorum. Az önce dostum Bilge Zobu'nun adını duyunca dünyalar benim oldu. O kadar özledim o kadar özledim ki... Tiyatroda yıllarca beraber çalıştık. Bütün dostlarımı hatırlıyorum. Allah elimi, ayağımı biraz büzdü ama Allah'tan beynim çalışıyor. Hepinizi hatırlıyorum ve sevgiyle, dostlukla, iyi niyetlerle anıyorum" dedi.

Selena'nın Yüce Honos'u Kayhan Yıldızoğlu, son haliyle hayranlarını şaşırttı

Selena'nın Yüce Honos'u Kayhan Yıldızoğlu, son haliyle hayranlarını şaşırttı

Selena'nın Yüce Honos'u Kayhan Yıldızoğlu, son haliyle hayranlarını şaşırttı

Selena'nın Yüce Honos'u Kayhan Yıldızoğlu, son haliyle hayranlarını şaşırttı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kayhan Yıldızoğlu Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

Hek Tor:

Ben bu adamı çok seviyor ve daha da uzun ömür diliyorum. Neden mi? Zira BAZI Türk'üm diye geçinen zibidilerden daha fazla Türk olan Suna Yıldızoğlu'nu bizlere kazandırdığı için.

Cevap Yaz116Yayından Kaldır
Bülent Duman:

her fani doğar büyür ve yaşlanır.ilahı kural.kimse gençliğine aklına güvenmesin.allahın adaleti unutmayalım.

Cevap Yaz1142Yayından Kaldır
aristoteles:

Adaleti dünya ü,zerinde görmiyoruz görmediğimiz yerdede adaletinemi inanıcaz gec bunları bunlar garibanların isyan cıkarmaması icin tatlı güzellemeler

4420Yayından Kaldır
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