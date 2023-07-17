Selena'nın Yüce Honos'u Kayhan Yıldızoğlu, son haliyle hayranlarını şaşırttı

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu, TikTok'ta yayınlanan bir videosuyla gündeme geldi. Zayıflığıyla dikkat çeken usta oyuncu, videoda sevenlerine seslenerek onları ne kadar sevdiğini söylüyor.

Yeşilçam'da sayısız projede rol alan ve sonrasında Selena, Akasya Durağı ile Küçük Ağa dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. 90 yaşındaki oyuncu, çekilen bir videosunda ise son haliyle gündeme geldi.

SEVENLERİNE SESLENDİ

TikTok'ta yayınlanan bir videoda oyuncunun son hali dikkat çekti. Oldukça yaşlandığı ve zayıfladığı görülen usta isim, sevenlerine seslendi. Birçok şeyi hatırladığını söyleyen oyuncu, "Bu yaşta eskisi gibi hepinizi göremiyorum. Beraber zevkli anlar yaşayamıyoruz ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum ve anıyorum. Az önce dostum Bilge Zobu'nun adını duyunca dünyalar benim oldu. O kadar özledim o kadar özledim ki... Tiyatroda yıllarca beraber çalıştık. Bütün dostlarımı hatırlıyorum. Allah elimi, ayağımı biraz büzdü ama Allah'tan beynim çalışıyor. Hepinizi hatırlıyorum ve sevgiyle, dostlukla, iyi niyetlerle anıyorum" dedi.