Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Güncelleme:
"Selena" dizisinde hayat verdiği 'Nazlı' karakteriyle tanınan Dilara Kurtulmuş, sevgilisi Umutcan Ekmez'den evlenme teklifi aldı. Kurtulmuş, bu özel anı "Evet dedim" notuyla paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle duyurdu. Hayranları ve takipçileri, ünlü isme tebrik mesajları gönderdi.

  • Dilara Kurtulmuş, Umutcan Ekmez'den evlenme teklifi aldı.
  • Dilara Kurtulmuş, evlenme teklifini kabul ettiğini sosyal medyada duyurdu.

'Selena' dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Dilara Kurtulmuş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Umutcan Ekmez'den sürpriz bir evlenme teklifi aldı.

Mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan Kurtulmuş, teklife "Evet dedim" notunu düşerek sevincini duyurdu. Paylaşımının ardından hayranları ve arkadaşları ünlü oyuncuya tebrik mesajları yağdırdı.

Çiftin mutluluğu sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçileri "İnşallah çok mutlu olursunuz" gibi yorumlar yaptı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Gümüş:

hayırlı olsun Dilara Kurtulmuş

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

