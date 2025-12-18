Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

'Selena' dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Dilara Kurtulmuş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Umutcan Ekmez'den sürpriz bir evlenme teklifi aldı.

Mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan Kurtulmuş, teklife "Evet dedim" notunu düşerek sevincini duyurdu. Paylaşımının ardından hayranları ve arkadaşları ünlü oyuncuya tebrik mesajları yağdırdı.

Çiftin mutluluğu sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçileri "İnşallah çok mutlu olursunuz" gibi yorumlar yaptı.