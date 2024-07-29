Selena Gomez, vücudu hakkında yorum yapan hayranlarını azarladı: 'Botoks yaptırdım, beni rahat bırakın'

Selena Gomez, insanların vücudu hakkındaki yorumlarından bıktığını açıkça belirtti. Cumartesi günü, estetik ameliyat geçirip geçirmediğini tartışan bir TikTok videosuna yorum yaparak, "Botoks yaptırdım. Hepsi bu. Beni rahat bırakın," dedi. Videonun yaratıcısı özür dilediğinde Selena, "Seni seviyorum. Seninle ilgili değil. Bazen üzülüyorum sadece," diye nazikçe yanıtladı.

Pazar günü Selena, Instagram'daki 425 milyon takipçisiyle çeşitli özçekimler paylaştı. Paylaşımına "Yüzler, evreler" başlığını attı. Hayranları fotoğraflarına övgü dolu yorumlar yaparken, erkek arkadaşı Benny Blanco da "Turşu Prensesi" yorumunda bulundu.

Aynı hafta içinde Selena, Benny ile birlikte çekilmiş daha önce görülmemiş fotoğraflar paylaştı. Bir fotoğrafta sarı mayo giymiş halde erkek arkadaşına sokulmuş olarak görünüyordu. Paylaşımına duygusal bir not düşerek, "Hayatını bugün ve her gün benimle paylaştığın için teşekkür ederim," yazdı.

Hayranları, Selena'yı ilişkisinde mutlu görmekten büyük memnuniyet duydular. Benny ve Selena'nın ilişkilerini Aralık 2023'te kamuoyuna duyurdukları hatırlatıldı. Bu paylaşımlar, çiftin ilişkilerinin giderek güçlendiğini gösteriyor.