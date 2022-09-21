Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi

En Son Babalar Duyar, Bir İstanbul Masalı, Hayat Bilgisi, Yahşi Cazibe, Kertenkele ve Selena gibi dizilerdeki başarılı rolleriyle tanınan Sinan Çalışkanoğlu, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Oyuncu, Hades rolünü oynadığı Selena'nın çekildiği dönemde yaşadığı ilginç anılarından da bahsetti.

"HADES ROLÜNÜ ÇOK EĞLENEREK OYNADIM"

2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisi hakkında konuşan Çalışkanoğlu, "Selena yeniden çekilmeye başlansa izlenir. Hades rolü çok ilginçti. Oyuncak gibi bir karakterdi. Çocuklar çok seviyordu ama korkanlar da vardı. Benim acayip eğlenerek oynadığım bir karakterdi. Dizide Hades'in yanı sıra 2-3 karakter daha oynadım. Selena'da senaryoya doğaçlama kısımlar ekledim" dedi.

"SİNEM KOBAL'LA DEMİR ÇUBUKLARLA BİRBİRİMİZE GİRİYORDUK"

Dizide başrolü paylaştığı Sinem Kobal hakkında konuşan oyuncu, "Onunla oynamak çok güzeldi. Çok disiplinli bir oyuncudur. Onun ilk uzun soluklu başrolüydü ve çevresindekilere her şeyi sorardı. Sinem'le gecenin bir yarısı çekimlerde demir çubuklarla birbirimize giriyorduk. Sahnelerimiz kolay değildi, şimdi öyle bir şey kimse yapmaz. Selena'nın setinde çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

"HADES ROLÜNDEN DOLAYI BENİ GÖRÜNCE BESMELE ÇEKİYORLARDI"

Hades rolünden dolayı yaşadığı ilginç olaylardan da bahseden ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Hades çok makyajlı bir karakterdi ve yüzümü temizlemek çok zordu. Bir gün çekim çok uzayında makyözümüz bana temizleyicileri verip eve yolladı. Evime girerken yüzümü okutmam lazımdı ama makyajdan dolayı okumadı. Güvenlik beni öyle görünce çok şaşırdı ve 'Anaa Hades' diyerek kapıyı açmıştı. Bir keresinde de yolda yürürken bir adam besmele çekerek çocuğunu benden saklamıştı. Bir adam da yanıma gelerek 'senden tiksiniyoruz' dedi. Oyunculuğumla ilgili kötü yorumlar almadım, sadece karakteri sevmiyorlardı. Hades başarısız bir kötüydü."