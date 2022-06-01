Selen Görgüzel'in Panik Anları! 'alkan Soyadını Çabuk Silin'

"Abbas" İsimli şarkısıyla özünü, ruhunu bulduğunu dile getiren şarkıcı, yeni imajı ve başındaki perukla dikkat dikkat çekerken Selen Görgüzel, "Bu klipte güzel bir mesaj vermek istedim erkeğe topuklu ayakkabı girdirdik, erkek örgü ördü, erkek başörtüsü taktı sadece kadın bedeni hakkında konuşmayı, düşünmeyi bir kenara bırakıp erkek bedeninde aslında ifşa edildiğini ama kimsenin bununla ilgili bir şey söylemediğini düşünesi lazım bir sürü ünlü starımız üstü açık gayet güzel kaslarıyla çıkıyor kimse bunlara bir şey söylemiyor ama kadın özgürce kendisini ortaya koyduğu zaman kadın kötü oluyor. Bunun artık bitmesi gerekiyor çünkü ben karşı cinsin ahlakını korumak için kendimi kapamak zorunda değilim. O zaman ben korumuş oluyorum erkeğin zihniyetini, erkek terbiyesi zihniyeti kadına terbiye ile bakmayı öğrenecek ki ondan sonra kadında kendini korumak zorunda kalmayacak. Niye erkekler çok mu kötü, çok mu sapkın ki, kadın sürekli kendini kapamak zorunda kalsın. Kadın istediği gibi olsun erkekte o kadar ahlaklı olsun kadına bakmasın" diyerek klipte bunun altını çizdiğini dile getirdi.

"ALKAN SOYADINI ÇABUK SİLİN"

Klip çekiminde gazetede Selen Görgüzel Alkan yazısında Alkan'ın üstünün karalanması dikkatlerden kaçmazken, bu soru üzerine Görgüzel "Oradaki manken arkadaşlarımızın olduğu bir karede görünüyor. Bizim sanat ekinimiz bastırmış bunu. Son dakika fark ettim. Dedim çabuk silin. Yoksa bir gönderme falan değil. Asla birilerine gönderme yapmam." dedi.

"AYNI ÇATI ALTINDA BİR ERKEK İLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Muhabirlerin "Tekrardan evlenmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna Görgüzel "Şu anda aşka ihtiyaç duymuyorum ama bu işler kader kısmet. Hayat bize ne getirir bilemeyiz. Yanlızlığa biraz alıştım gibi ama tekrardan aşık olmak, hayatı paylaşacağım bir hayat arkadaşım olsun istiyorum. Evlilik düşünmüyorum çünkü. Aynı çatı altında bir erkek ile tekrar girmek istemiyorum." dedi. Hamdi Alkan ile ayrılık sonrası Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın kendisine boşanma sonrası sadece mesaj attığı haberlerine "Hiçbir şekilde artık eski evliliğim ile konuşmayacağım. Yaşandı bitti. Güzeldi geçti. Zaten birçok detay konuşuldu, artık konuşmak istemiyorum. Herkesin yolu açık olsun. Zaten kararlar da herkesin daha iyi yaşamak, daha mutlu yaşamak için alınan şeyler. Bu yüzden de artık bu konu hakkında konuşmayacağım. İlk boşanan da ben değilim sonuçta." dedi. Muhabirlerin "Çabuk mu sıkıldınız yalnızlıktan?" sorusuna ise "Yok daha sıkılmadım. Daha var." dedi.

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