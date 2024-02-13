Üye Girişi
Haberler

Seksendört, 'Bir Aşk' adlı EP'sini yayınladı

Güncelleme:

Seksendört'ün 'Bir Aşk' adlı EP'si, 'Mutfak' ve 'Yara' şarkılarıyla birlikte toplam üç şarkı içeriyor. EP, Arif Erdem'in gruba dönüşüyle yeniden orijinal kadrosuna kavuşan Seksendört'ün kendine özgü yorumuyla harmanlanmıştır.

Çıkış şarkısı EP ile aynı adlı "Bir Aşk" olan çalışmada; "Mutfak" ve geçtiğimiz yıl yayınlanan "Yara" ile beraber, ikisi yeni olmak üzere toplam üç şarkı yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl Arif Erdem'in gruba dönüşüyle yeniden orijinal kadrosuna kavuşan Seksendört'ün kendine özgü yorumuyla harmanlanan EP'deki şarkılarda yine Arif

Erdem'in imzası bulunuyor. Super Size Recording'te (Budapest) kaydedilen Ep'nin kayıtları Dexter, mix- masteringi Barış Büyük'e ait. Tuşlu çalgılarda ise Günce Işık imzası bulunuyor.

Seksendört – Bir Aşk EP'sinin dikkat çekici kapak tasarımında ise Japonların ünlü felsefi sanatı Kintsugi göndermesi kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Arif Erdem Sanat Müzik Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Antalya uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus Antalya seferleri ne zaman yapılacak? Kopenhag - Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kopenhag - Manchester City maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Halis mi ne demek? Halis mi anlamı ne? Leipzig - Real Madrid maçı CANLI izle! 13 Şubat Leipzig - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Rüyada altın kolye görmek ne anlama gelir? Rüyada altın kolye görmek ne demek? Rüyada altın kolye görmek nedir? Kopenhag - Manchester City maçı CANLI izle! 13 Şubat Kopenhag - Manchester City maçı canlı yayın izle! Rüyada umreye gitmek ne demektir? Rüyada umre görmek ne anlama gelir? Rüyada umreye görmek nedir? 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 11. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 11. On Birinci Cumhurbaşkanı kimdir? 11. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! Rüyada saman görmek ne anlama gelir? Rüyada saman balyası görmek ne demektir? Rüyada saman görmenin tabiri ne? Rüyada kına görmek ne demek? Rüyada kına yakmak nedir? Rüyada kına görmenin yorumu nedir? Yusuf suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yusuf suresi anlamı nedir? Yusuf Suresi meali nedir? Yunus suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yunus suresi anlamı nedir? Yunus Suresi meali nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title