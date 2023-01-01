Seher Dilovan... BABASINI KAYBETTİ!
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Seher Dilovan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yaklaşık bir aydır Ankara'da tedavi gören babasının hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.
İsviçre'nin Cenevre şehrinde gözlerden uzak şekilde mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, 3 Aralık'ta " Ankara'dayım, babam çok hasta" şeklinde paylaşım yapmıştı.
Ünlü şarkıcı, bugün ise vefat haberini duyurdu.
"BABAMI KAYBETTİM"
Instagram hesabından babasının fotoğrafını yayınlayan Dilovan, "Babamı kaybettim, buraya kadarmış..." yazdı.
51 yaşındaki sanatçıya, çok sayıda baş sağlığı mesajı geldi.
Seher Dilovan'ın
Kaynak: Magazinkolik / Magazin