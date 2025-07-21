Sefo, Kartepe'de Coşkulu Konser Verdi

Sefo, Kartepe'de Coşkulu Konser Verdi
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sahne alan Sefo, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatırken, müzik kariyerine dair yeni projelerden bahsetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sahne alan Sefo, konser alanını dolduran dinleyicilerini coşturdu. Konser sonrası soruları yanıtlayan Sefo, "Müzik üretmeye devam edeceğiz. Başka hazırlıklar, projeler var. Ülke olarak çok değerli sanatçılara sahibiz" dedi.

Son dönemde pop yıldızı Demet Akalın ile birlikte çıkardığı "Yerinde Dur" şarkısıyla müzik listelerinde zirveye yerleşen Sefo, Kartepe Ayrı Gezegen Açık Hava Sahnesi'nde sahne aldı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı konserde sahneye çıkan Sefo, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahnedeki enerjisi ve dans şovlarıyla beğeni toplayan Sefo, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ayrıca Sefo, down sendromlu bir gencin isteğini kırmayarak onu sahneye davet etti ve birlikte şarkı söyledi.

Konserin ardından soruları yanıtlayan Sefo, muhtemel iş birliklerine ilişkin, "Her zaman çalışmaya devam. İş birliği de olur, tek başına da olur. Biz müzik üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Demet Akalın ile yaptığı düet ve gelecek planlarının sorulması üzerine Sefo, "Demet Ablamla bir çalışmamız oldu, şu anlık durum bu. Devamında başka hazırlıklar, projeler var. Ülke olarak çok değerli sanatçılara sahibiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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