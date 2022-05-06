Seda Tripkolic'ten 90'lar Ruhu - Haberler

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Seda Tripkolic'ten 90'lar Ruhu

Snob Magazin - Magazin
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Seda Tripkolic'ten 90'lar Ruhu

Rap müziğin yıldızı Seda Tripkolic, 2018 yılında çıkardığı çok sevilen 'Ne olur Gitme' adlı parçasının yeni versiyonu ile geri döndü.

Sözleri Seda Tripkolic'e, müziği Kemal Taşçeşme'ye, düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının klibinde Tofaş arabalar, eski telefonlar ve 90'lar ruhuna yer verildi. Türkiye'nin tanıdığı fenomenler ve sevilen sanatçı dostları da Umut Kumral Devecioğlu'nun yönettiği klipte Seda Tripkolic'e eşlik etti. Klibin senaryosunu da Seda Tripkolic yazdı.

Snob Magazin / Magazin

Mustafa Ceceli, Tofaş, Magazin, Haberler

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