Seda Tripkolic'ten 90'lar Ruhu

Sözleri Seda Tripkolic'e, müziği Kemal Taşçeşme'ye, düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının klibinde Tofaş arabalar, eski telefonlar ve 90'lar ruhuna yer verildi. Türkiye'nin tanıdığı fenomenler ve sevilen sanatçı dostları da Umut Kumral Devecioğlu'nun yönettiği klipte Seda Tripkolic'e eşlik etti. Klibin senaryosunu da Seda Tripkolic yazdı.

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