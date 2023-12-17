Üye Girişi
Haberler

Seda Tosun, Tek Celsede Boşandı

Güncelleme:
Abone Ol

Mucize filmiyle tanınan oyuncu Seda Tosun, sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile yaptığı evlilikten bir kız çocuğu sahibi oldu. Ancak dün tek celsede boşandı. Tosun, boşanma evraklarını havaya atarak ve evlilik cüzdanını yırtarak evlilikte köleliğe, şiddete ve rencide edilmeye son verdiğini belirtti.

2015 yılında vizyona giren Mucize filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun, Haziran 2022'de sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile nikah masasına oturdu. Evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya gelen oyuncu, dün tek celsede boşandı.

"EVLİLİKTE KÖLELİĞE, RENCİDE EDİLMEYE VE REZİLLİKLERE SON"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum" diyerek paylaşım yapan ancak kısa süre içinde eşiyle barışan Tosun, dün resmi olarak boşandı. Adliye koridorunda boşanma evraklarını havaya atarak video çeken Tosun, bir de evlilik cüzdanını yırttığı anları paylaşarak "Ben başardım! Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rencide edilmeye, rezilliklere son! Kızım mutlu büyüyecek inşallah. Çok iftiraya maruz kaldım, anlaşmalı boşanabilmek için sustum. Yanımda olduğunuz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

oyuncu-seda-tosun.jpg

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Haberler

Bakmadan Geçme

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE KADAR SÜRECEK? Güneş patlaması ne zaman gerçekleşecek? Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu? VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE! 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? Tom Lockyer sağlık durumu nasıl? Bournemouth-Luton Town maçında bilinci kapanan Tom Lockyer ne durumda, iyileşti mi? BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023! ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title