Seda Sayan ve eşinden lolipoplu poz! Fotoğrafta bir detay daha dikkat çekti - Haberler

Daha önce 7 kez evlenen Seda Sayan sevgilisi Çağlar Ökten'le 8'inci kez nikah masasına oturmuştu. Yeni evli çift deyim yerindeyse balayına doymuyor.

LOLİPOPLU POZ

Balayı için Paris'e giden çift, son olarak soluğu Amsterdam'a gitti. Yakın dostları Esra Özmen ve eşi Fuat Özdolgun ile yurtdışına çıkan çiftten ilginç bir poz geldi.

SEDA SAYAN'IN GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten lolipopla poz verip fotoğrafı Instagramhesabından paylaştı. Birçok estetik operasyonu olan Seda Sayan'ın genç görüntüsü ise dikkat çeken başka bir detaydı. Birçok kişi fotoğrafa "Seda nerede, bu Seda değil" yorumunu yaptı.

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