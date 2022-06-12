Seda Sayan ve eşinden lolipoplu poz! Fotoğrafta bir detay daha dikkat çekti - Haberler

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Seda Sayan ve eşinden lolipoplu poz! Fotoğrafta bir detay daha dikkat çekti

Haberler.com - Magazin
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Seda Sayan ve eşinden lolipoplu poz! Fotoğrafta bir detay daha dikkat çekti

Şarkıcı Seda Sayan geçtiğimiz ay evlendiği Çağlar Ökten ile Amsterdam'a gitti. Çiçeği burnunda çift lolipoplu verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Evlenmeden önce estetik operasyonu geçiren 59 yaşındaki Seda Sayan'ın görüntüsü ise görenleri şaşırttı. Birçok kişi fotoğrafa "Seda nerede, bu Seda değil" yorumunu yaptı.

Daha önce 7 kez evlenen Seda Sayan sevgilisi Çağlar Ökten'le 8'inci kez nikah masasına oturmuştu. Yeni evli çift deyim yerindeyse balayına doymuyor.

LOLİPOPLU POZ

Balayı için Paris'e giden çift, son olarak soluğu Amsterdam'a gitti. Yakın dostları Esra Özmen ve eşi Fuat Özdolgun ile yurtdışına çıkan çiftten ilginç bir poz geldi.

Seda Sayan ve eşinden lolipoplu poz! Fotoğrafta bir detay daha dikkat çekti

SEDA SAYAN'IN GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten lolipopla poz verip fotoğrafı Instagramhesabından paylaştı. Birçok estetik operasyonu olan Seda Sayan'ın genç görüntüsü ise dikkat çeken başka bir detaydı. Birçok kişi fotoğrafa "Seda nerede, bu Seda değil" yorumunu yaptı.

Seda Sayan ve eşinden lolipoplu poz! Fotoğrafta bir detay daha dikkat çekti

Haberler.com - Magazin

Çağlar Ökten Seda Sayan Amsterdam Magazin Haberler

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