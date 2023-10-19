Haberler ›› Magazin ›› Seda Sayan ve Eşi Çağlar Ökten Hastalandı

Seda Sayan ve Eşi Çağlar Ökten Hastalandı

Ünlü sanatçı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte hastalandıklarını ve mobil ambulans ile serum tedavisi gördüklerini duyurdu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda geçmiş olsun mesajları alan Sayan'a birçok kişi destek verdi.