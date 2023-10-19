Seda Sayan ve Eşi Çağlar Ökten Hastalandı
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Ünlü sanatçı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte hastalandıklarını ve mobil ambulans ile serum tedavisi gördüklerini duyurdu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda geçmiş olsun mesajları alan Sayan'a birçok kişi destek verdi.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten hastalandı.
Eşi Çağlar Ökten ile hastalandığını duyuran ünlü sanatçı mobil ambulans ile serum tedavisi gördüğünü söyledi.
"-Hastayız. Serum taktık" diye paylaşım yapan ünlü isme bir çok kişi geçmiş olsun mesajı yolladı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin