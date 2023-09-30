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Seda Sayan, 7. evliliğini yaptığı müzisyen Çağlar Ökten ile ailesiyle buluştu

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Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in ailesini ziyaret ettiğini sosyal medyada paylaştı. Ünlü şarkıcı, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Seda Sayan, 7. evliliğini yaptığı müzisyen Çağlar Ökten ile aşk pozlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü şarkıcı, son olarak eşinin ailesini ziyarete gitti.

"ÖKTENLER"

Çağlar Ökten, annesi ve babasının da yer aldığı kareyi Instagram'da yayınladı. Seda Sayan, eşinin "Öktenler" notunu düştüğü kareye kendi hesabında yer verdi.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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