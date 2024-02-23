Seda Bakan, sanat galerisinde resimlere ilgi gösterdi

Seda Bakan, Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Bir resim galerisine gittiğini söyleyen başarılı oyuncu "Ressamları takip ediyorum. Gücümüz yettiğince tablo alıyoruz. Çocuklarımıza miras…

Ergin İnan'ı seviyoruz. Rahmetli Haluk Akakçe'yi seviyorduk. Onların birkaç eserini almaya çalıştık. Bugün de yeni sanatçıların tablolarına baktım" dedi.

Bu yaz 3. Sezonunun çekilmesi planlanan Nuran Evren Şit'in yazdığı, OGM Pictures imzalı "Zeytin Ağacı" dizisinin 2. Sezonunun yayına çıkacağını belirten Seda Bakan "Başka projeler var.

Çocuklarım olduğu için daha seçici davranıyorum" diye konuştu.