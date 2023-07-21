Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

'Gençlik Başımda Duman' albümünün en ünlü parçası 'Ateş Böceğim' şarkısı ile tanınan Boduroğlu, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Acı haberi sunucu Hakan Eren Twitter hesabından duyurdu: 'Usta müzisyen Baha Boduroğlu'nu kaybettik. İçim yanıyor şu an. Yıllarım geçti onunla babam gibiydi Türk pop müziğine katkıları ve yaptıkları asla unutulmayacak. Dünya tatlısı insandı. Mekanı cennet olsun.' Baha Boduroğlu'nun cenazesi 23 Temmuz Pazar günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.