Şarkıcı Tuna Kiremitçi'nin İstanbul'da vereceği konser iptal edildi

Sanatçı Tuna Kiremitçi'nin bugün İstanbul'da vereceği konseri saatler kala iptal edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösteren Kiremitçi, "nereye varmak istiyorsunuz? Bu şarkılardan korku niye" dedi.

Müzisyen yazar Tuna Kiremitçi'nin bugün Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde vereceği konseri iptal edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, iptal kararına sitem etti.

"ŞARKILARDAN BU KORKU NİYE?"

Konserinin dini gerekçeler nedeniyle iptal edildiği ileri sürülen Tuna Kiremitçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ey bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimizi son anda yasaklayan hükümet erkanı: Ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz? Şarkılardan bu korku niye?" dedi.