Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri trafik kazasında yaralandı

Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Ecmel Kayahan ile bir kişi, Bucak ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Ecmel Kayahan ile yanlarında bulunan bir kişi, Burdur'un Bucak ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşçı ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Bucak-Antalya Karayolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınlarında meydana gelen kazada; Ecmel Kayahan'ın kullandığı 34 GPK 636 plakalı cip, Murat Bedir idaresindeki 15 NK 616 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucunda cipte bulunan şarkıcı Tan Taşçı ile menajeri Ecmel Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı.

Kazada yaralanan Tan Taşçı, Ecmel Kayahan ve Mahmut E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin Bucak Devlet Hastanesi'nde devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.