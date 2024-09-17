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Şarkıcı Simge'ye sahnede saldırı! Yüzüne önce çiçek sonra telefon fırlattılar

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Gaziantep'te sahneye çıkan ünlü şarkıcı Simge'nin yüzüne önce çiçek sonra da telefon fırlatıldı. Duruma sinirlenen şarkıcı, "Çünkü ben buraya gerçekten sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Gerçekten ayıp" diyerek konserine seyircilerden uzak şekilde devam etti.

Ünlü şarkıcı Simge Gaziantep Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen şarkıcı, sahnede peş peşe saldırıya uğradı.

"GERÇEKTEN KINIYORUM"

Seyircilerine yaklaşarak şarkı söyleyen Simge'nin yüzüne önce bir demet çiçek atıldı. Çiçeğin yüzüne çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran şarkıcı, "Bu böyle olmaz" diyerek tepki gösterdi. Yüzüne daha sonra telefon fırlatılan şarkıcı sinirlerine hakim olamadı. Tepki gösteren sanatçı "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi sizce? Bunu yapan arkadaşımızı gerçekten kınıyorum. Çünkü ben buraya gerçekten sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Bu kadar insan eğlenmek için burada ve bir tane çıkıntı telefon atıyor. Gerçekten ayıp. Yuhlamayın arkadaşlar, yuhlayarak da bir şeye varamayız. Öyle korktuğum için gelemeyeceğim beni yakından göremeyeceksiniz" dedi.

Şarkıcı Simge'ye sahnede saldırı! Yüzüne önce çiçek sonra telefon fırlattılar

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

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Yorumlar (7)

MOONSTAR:

keko ne anlar konserden.

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7
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Ali Teke:

Ne işin var orada, kimse kusura bakmasın Öyle param var ben getirtirim vs demesin Paranın olması farklı kültür medeniyet farklı şeyler . … sabah kahvaltısını katmerle kebapla yapan zatın t lf vs fırlatması normal

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Buğra Er:

Hic gidilmemesi gereken yere gitmiş olacagı buydu zaten

19
9
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Er San:

Bu kıza daha önceki konserlerde de tepki göstermişlerdi, ne oluyor? Halk neye kızgın?

3
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taner ipek:

Seviyor ablası oyun istiyor ehue

1
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Şanssız Dertli:

Sahnede insanların önünde şarkı söylemek bence çok zor bişey

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osman kara kara:

Ünlü şarkıcımı? vallahi tanımıyorum.

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