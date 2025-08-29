Şarkıcı Lara'dan üzücü haber! Beyninde kitle bulundu

Şarkıcı Lara'dan üzücü haber! Beyninde kitle bulundu
2000'li yılların pop müziği fenomeni Lara, hayranlarını üzecek bir haberle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenerek İran'da yaşamaya başlayan sanatçı, beyninde tespit edilen kitle nedeniyle zorlu bir tedavi sürecine girdiğini duyurdu. Lara'nın sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi.

2000'li yıllarda "Adam Gibi Adam" ve "Katmer" şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü pop müziği sanatçısı Lara, geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünyaevine girmiş, evliliğinin ardından bir süredir İran'da yaşamaya başlamıştı.

Sanatçıdan hayranlarını üzen bir haber geldi. Lara, sağlık sorunları nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini duyurdu. Yapılan tetkiklerde beyninde bir kitleye rastlandığını açıklayan şarkıcı, tedavi sürecine başladığını ifade etti.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Sosyal medya hesabından durumunu paylaşan Lara, şu ifadeleri kullandı, "Hayatımla ilgili önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kontrollerimde beynimde bir kitleye rastlandı. Bu elbette kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tandır. O, dertle birlikte şifayı da verir. Ben bu süreçte sabır ve inançla yoluma devam edeceğim. Telefonlara bakamıyor, mesajlara tek tek yanıt veremiyorum. Bunun için beni bağışlayın. Sevginiz ve dualarınız benimle, hepinize minnettarım. Allah hepinizden razı olsun, sizleri çok seviyorum."

