Şarkıcı Karsu, depremde halasının ardından 3 akrabasını daha kaybetti

Günlerdir depremin ağır yıkımlara neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan yakınları için yardım isteyen şarkıcı Karsu'nun yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde 10 ilimizde ağır yıkımlar meydana geldi. Hataylı şarkıcı Karsu'nun bazı aile üyeleri ise göçük altında kaldı.

MUTLULUK VE HÜZNÜ AYNI ANDA YAŞADI

Halası, amcası, nenesi, kuzenleri ve yeğenleri enkaz altında kalan Karsu, katıldığı canlı yayınlarında gözyaşları içinde bölgeye yardım istemişti. Önceki gün nenesi ve amcasının mucize kurtuluşuyla büyük sevinç yaşayan Karsu, önceki akşam sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak halasının vefat ettiğini duyurdu.

YAKINLARINDAN ACI HABER GELDİ

Ünlü isim bugün yaptığı paylaşımda ise yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşinden enkazdan sağ çıkarılamadığını söyledi. Instagram hesabından aileyle çektirdiği mutluluk pozunu paylaşan Karsu, "Nur içinde yat Tuna ablacığım, Aziz ağabeyim, Araz yeğenim. Sizi çok seviyoruz çok. Paylaşan, yardım edece herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.