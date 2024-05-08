Şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine uyuşturucu operasyonu
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde 2 bin Euro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Evde 2 bin Euro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.