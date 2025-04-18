Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi

Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi! Trump ile aynı listede
Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti

Başhekim içeri girince öğrenciler bir anda salonu terk etti

Şarkıcı Kalben'den sahnede tuhaf davranış! Kimse ne yaptığını anlamadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahne performanslarıyla zaman zaman gündeme gelen Kalben, son konserinde sergilediği alışılmışın dışındaki hareketleriyle hem izleyicileri hem de sosyal medyayı ikiye böldü. Kısa sürede yayılan görüntüler, "sanatın sınırları mı zorlanıyor, yoksa doz kaçtı mı?" sorularını gündeme taşıdı.

Şarkıcı Kalben, geçtiğimiz gece verdiği konserde sergilediği sıra dışı performansla hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Kendine has tarzı ve sahne duruşuyla bilinen Kalben, bu kez sahnede yaptığı ilginç dans figürleriyle gündeme geldi. Seyirciler o anları şaşkınlıkla izlerken, bazı hayranlar yaşananları anlamlandırmakta zorlandı. Performansa ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, "sanat mı, tuhaflık mı?" tartışmasını da beraberinde getirdi.

Şarkıcı Kalben'den sahnede tuhaf davranış! Kimse ne yaptığını anlamadı

Güçlü sesi, ilginç dansları ve kendine has tarzıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Kalben, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mayıs'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan ünlü şarkıcı adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve yurtdışına çıkış yasağı verilmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Şarkıcı Kalben'den sahnede tuhaf davranış! Kimse ne yaptığını anlamadı
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısavaş günay:

Ama kafamız nasıl güzel biliyormusun. Kaç kere dedim sulu ile kuruyu çok karıştırma diye

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtt:

Asıl tuaf olan alkislanmasi ve para kazanmasi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.