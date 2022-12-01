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Şarkıcı Jake Flint, evlendikten birkaç saat sonra hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

37 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Şarkıcının menajeri Brenda Cline sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkıcının düğünden birkaç saat sonra eşi ile uyuduğu sırada hayatını kaybettiğini söyledi.

Şarkıcının ölümü sevenlerini yasa boğarken eşi Brenda Wilson Flint, sosyal medyada kocası ile düğünde çektiği dans videosunu paylaşarak kocasının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"EŞİMİ TOPRAĞA VERECEĞİM"

Şarkıcının eşi yaptığı paylaşımda, "Eşim ile düğün fotoğraflarımıza bakmamız gerekirken kısa süre sonra toprağa vereceğim. Kocamın elbiselerini toplamak zorunda kaldım" diyerek üzüntüsünü paylaştı. Şarkıcının kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Şarkıcı Jake Flint, evlendikten birkaç saat sonra hayatını kaybetti

MÜZİSYENLER YASTA

Bölgenin dört bir yanından müzisyenler, ölümünün duyurulmasından bu yana merhum şarkıcı-söz yazarına saygılarını sunuyor.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

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