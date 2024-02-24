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Şarkıcı Hatice, kaybettiği eski eşi için yazdığı şarkıyı 21 yıl sonra seslendirdi

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Hatice, 2003 yılında hayatını kaybeden eşi Güney Aydan için yazdığı ancak yaşadığı acıdan dolayı seslendiremediği "Dön Bebeğim" isimli şarkısını 21 yıl sonra yorumladı.

Başarılı şarkıcı Hatice, yeni şarkısı Dön Bebeğim ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Hatice, 2003 yılında kaybettiği eşi Güney Aydan için yazdığı ancak yaşadığı büyük acıdan dolayı okuyamadığı şarkısını seslendirdi.

SÖZLERİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Başarılı şarkıcı Hatice, 2003 yılında 2 yıllık eşi Güney Aydan'ı beyin kanaması sonucu kaybetmişti. O dönem yaşadığı acıyla yıkılan Hatice, kaybettiği eşi için "Dön Bebeğim" isimli bir şarkı yazmış ancak seslendirememişti. Şarkısını 21 yıl sonra okumaya karar veren Hatice, "Bu kez ağlamadan söyledim" ifadelerini kullandı. Hatice, yeni şarkısına Turgay Ceylaner yönetmenliğinde de klip çekti. Eşini kaybettikten sonra büyük bir yıkım yaşayan Hatice'nin yazdığı "Dön bebeğim, yaralı gönlüme dön. Çok mutsuzum, güvenim yok kimseye. Sen bir öldün, ben bin kez öldüm" sözleri de dikkat çekti.

Şarkıcı Hatice, kaybettiği eski eşi için yazdığı şarkıyı 21 yıl sonra seslendirdi

Şarkıcı Hatice, kaybettiği eski eşi için yazdığı şarkıyı 21 yıl sonra seslendirdi

Haberler.com Haber Merkezi / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Hatice Müzik Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Bir garip yolcu:

Artik dönmez bunu sende biliyosun ama neden dön bebegim diyosun...bende geleceğim desen dogrusu bu olur ve vay be seviyomuş deriz...mutlaka gidecegiz yer orasi cunku...gercekten seven otelere giden icin birgun bekle bende gelecegim der sevgi budur...gundem olmaz boyle hatice hanim

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kaan yazıcı:

gündemden düştü ya sevimsixz

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