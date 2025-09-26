Haberler

Şarkıcı Güllü'nün Düşmeden Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün, düşmeden önceki son görüntüleri ve evine yaptırdığı akıllı kilit sisteminin detayları ortaya çıktı. Güllü, güvenlik önlemlerini artırmak için yeni bir kilit yaptırmıştı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün, düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.

ÖLMEDEN 2 GÜN ÖNCE EVİNE AKILLI KİLİT SİSTEMİ YAPTIRMIŞ

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp yaşamını yitiren Güllü'nün, iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit yaptırdığı öğrenildi. O anlar sosyal medyada paylaşılırken görüntüde şarkıcı, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" dedi.

Öte yandan, şarkıcının vefat etmeden önce kızı Tuyan Ülkem ile arkadaşının binaya giriş anlarının güvenlik kamera görüntüsü de ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
