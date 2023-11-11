Şarkıcı Ege'den yıllar sonra gelen itiraf: En büyük keşkem eski sevgilim, onun kızı benim olabilirdi

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan başarılı şarkıcı Ege, en büyük pişmanlığının yıllar önce ayrıldığı sevgilisi olduğunu söyledi. Eski aşkı için sayısız şarkı yazdığından bahseden Ege, "Geçtiğimiz yaz onu kızıyla gördüm. O kız, benim kızım olabilirdi" dedi.

Şarkıları ve yorumuyla yıllara damga vuran Ege, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kariyeri boyunca sayısız şarkı yazdığı eski sevgilisinden bahseden Ege, "Benim eşekliğim yüzünden ayrıldık. Geçtiğimiz yaz onu kızıyla görünce bu kız benim kızım olabilirdi diye düşündüm" itirafını yaptı.

"İLİŞKİ KONUSUNDA DERSİMİ KALDIM"

Özel hayatıyla ilgili konuşan Ege, "Hayatıma birileri giriyor ama ben dersini erken alanlardanım. Bir ilişki sadece iki kişinin arasında kalmalı. Hele şöhretle ilgili bir iş yapıyorsanız o bir süre sonra tartışmaya dönüyor ve siz arenanın ortasında iki dövüşçüye dönüyorsunuz. Buna gerek yok. Kalbime giren bir daha çıkmıyor. Bir insanı sadece bedensel olarak değil, ruhsal olarak da seviyorsam hayatıma alıyorum. İlişkimi göz önünde yaşamayı tercih etmiyorum" dedi.

"EVLENME İHTİMALİM YOK"

Ege, "Evlilik sana göre mi?" sorusuna da Tabi ki bana göre ama benim şartlarımla. Öncelikle aynı evde yaşamayacağız. Kalben bir şeyler hissedebilirsin ama yaşama şeklin uymuyorsa bunu zorlamak yanlış. Bana sürekli 'Neden evlenip çocuk yapmıyorsun?' diyorlar ama ben yoğunlukta evde duramıyorum. Eve 1-2 ay uğrayamadığım dönem oluyor. O yüzden evlenme ihtimalim yok" cevabını verdi.

"ESKİ SEVGİLİMDEN AYRILDIKTAN SONRAKİ ŞARKILARI ONUN İÇİN YAZDIM"

Hayatındaki en büyük keşkesinden bahseden Ege, yıllar önce aşk yaşadığı sevgilisiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaparak şunları söyledi: "Bütün o şarkıları yazdığım kadınla ayrılmasaydım iyi olurdu. Delice Sevdaları falan falan yazdığım kadından... Ayrılıktan sonraki 3 albümdeki bütün şarkıları onu için yazdım. Tamamen benim eşekliğimdi. İkimiz de çocuktuk. Onun kıskançlığı ve benim reddedişlerimden dolayı dönülemeyecek yerlere gittik. En büyük keşkem o."

"O KIZ, BENİM KIZIM OLABİLİRDİ"

"Bitmeseydi belki de şu anda 20'li yaşlarda çocuklarımız vardı. Kariyerimi ona duyduğum özleme borçluyum. Geçtiğimiz yaz görüştük. Bizim ilişkimiz zaten çok kopuk değildi. O evlendi, kocaman bir kızı var. Kızını gördüğümde benim kızım olabilirdi diye düşündüm. Bana o dönem sevgilim 'Ya şarkıcılığı bırakırsın ya da biter' demişti. Ben de ünlenmiştim. Aşk bana müziği bıraktırabilirdi çünkü çok seviyordum. İlişkimiz 3-4 sene sürdü. Bana böyle bir teklifle geldiği için ayrıldık."