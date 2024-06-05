Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu oldu. Şarkılarıyla dikkat çeken Topaloğlu, Özcan Deniz'i ağır sözlerle eleştirdi.

"HERKES KARAKTERİNİ BELLİ EDER"

Özcan Deniz'e kırgın olduğundan bahseden Çağlayan Topaloğlu şunları söyledi: "Babam ve amcam onu sıfırdan alıp bir yerlere getirmiş. Sevilen, başarılı bir sanatçı haline gelmişsin. Ben ona 'bana döner misin?' diye mesaj attım ve cevap vermedi. Yoğunluğundan görmemiştir diye bir hafta sonra aradım açmadı, geri de dönmedi. Belki de bir ölüm kalım meselesi vardı. Belki senin açacağın telefon birinin hayatını kurtaracaktı. Merakından döner insan. Herkes kendi hareketiyle kişiliğini belli eder. O da kendini böyle belli etti. İyi ki de belli etti, biz de öğrenmiş olduk. Ondan böyle bir şeyi beklemiyordum. Aklımın ucundan geçmedi... Bir hafta sonra katıldığım bir programda bu konu gündem oldu. Geri dönmek bu kadar zor mu? Üzücü..."

"BİZ KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

"Prestij Meselesi filminin galasına gelmedi, hakkında tek bir röportaj dahi vermedi. Bu Topaloğlu ailesi sana ne yaptı ya? Sen bir yerlere geldiysen onlar sayesinde. Senin ölüye bile saygın yok, kalmamış. Konu sadece bir telefon değil. Özcan Deniz benim telefonumu açsa ne olur açmasa ne olur? Biz kimin ne olduğunu biliyoruz. O kendini istediği yerde görebilir. Özcan Deniz bizim bu zamana kadar gurur duyduğumuz kişi değilmiş."