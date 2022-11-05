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Şarkıcı Berdan Mardini tayt giyerek spor yaptı, sosyal medya ikiye bölündü

Magazin Haberleri

Eşinden olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Berdan Mardini, sosyal medya hesabından tayt giyerek spor yaptığı anları paylaştı. 43 yaşındaki Mardini'nin tayt giymesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile geçtiğimiz sene ihanet yüzünden boşanan Berdan Mardini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir spor yapmaya özen gösteren şarkının kıyafetleri ise dikkat çekti.

TAYT GİYMESİ KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Mardini, spor sonrası ayna karşısında bir video çekerek yayınladı. Spor yaparken tayt giyen 43 yaşındaki Berdan Mardini, takipçilerini şaşırttı. Mardini'nin tayt giymesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım spor yapılırken tayt giyilmesinin normal olduğunu söylerken bir kısım da şarkıcıya hiç yakıştıramadıklarını söyledi. Öte yandan saçlarını kısacık kestiren Berdan Mardini'nin imajı meslektaşı Özcan Deniz'e benzetildi.

Şarkıcı Berdan Mardini, tayt giyerek spor yaptı

Şarkıcı Berdan Mardini, tayt giyerek spor yaptı

Şarkıcı Berdan Mardini, tayt giyerek spor yaptı

Şarkıcı Berdan Mardini, tayt giyerek spor yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Berdan Mardini Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

İsmail Kabadayı:

İvedik

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