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Şarkıcı Bayhan, Gassal'da oynayacak

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İlk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Gassal dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü şarkıcı Bayhan da dahil oldu.

Başrolün de Ahmet Kural'ın yer aldığı, Selçuk Aydemir'in de yönetmenliğini üstlendiği Gassal dizisi iddialı bir giriş yaptı. İlk yayınlandığı 21 Aralık'tan itibaren geniş bir izleyici kitlesi yakalayan Gassal'a sürpriz oyuncular dahil oldu.

Şarkıcı Bayhan, Gassal'da oynayacak

BAYHAN, GASSAL'A KATILDI

Ünlü şarkıcı Bayhan'ın yanı sıra oyuncu Hande Soral dizinin 2. sezon kadrosuna dahil oldu. Bayhan ve Soral'ın hangi karakterlere hayat vereceği henüz bilinmezken, dizinin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Gassal 2. sezonda; Hande Soral ve Bayhan kadromuza katıldı. Ekibimize hoş geldiniz." denildi.

Şarkıcı Bayhan, Gassal'da oynayacak

Şarkıcı Bayhan, Gassal'da oynayacak

Şarkıcı Bayhan, Gassal'da oynayacak

Şarkıcı Bayhan, Gassal'da oynayacak
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Anlaşıldı. Dizi iş ve işçi bulma kurumuna döndü.

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

dizi bizim vergilerle çekiliyor mal gibi izliyorlar

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Gasilhane de ölünün başında girermi şimdi ÖLÜM OLDA DÜŞ PEŞİME ECEL OLDA AL BAŞIMI

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

dizinin konusu annesiz büyüyen birinin dıramı. fakat bu acıyı yaşamayanların odaklandığı şey gassallık. saçma sapan haberlerini bile yaptılar.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

şahtı şahbaz Bayhan böyle güzel dizide oynamasi gereksiz

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Haber YorumlarıA.EMRAH EREN:

Ya arkadaş bu kişiyi de bir yer verin artık. Yıllardır Bayhan ünlü olmaya çalışıyor.

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bayhan kim ki ...

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Gassalda katil kim demicez demekki adres belli.

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