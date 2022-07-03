Şarkı Arası Çay Molası

Zaman şarkısıyla konserine başlayan Kıraç, Gidiyorum, Endamın Yeter, Yıllar Sonra gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık on beş bin seyircinin katıldığı konserde, Şarkıcı kendi sevilen şarkılarının yanı sıra Barış Manço'nun unutlmaz eseri Gül Pembe ve Cem Karaca'nın ölümsüz eseri Tamirci Çırağını seyirciyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Sivrihısarlılara unutulmaz bir akşam yaşatan Kıraç, konserinin sonlarına doğru özel tasarlattığı Türk Bayrak'lı pelerinini giyerek ' Ne Mutlu Türküm Diyene' dedi. Sahnede yerinde duramayan şarkıcının demir zincirden yapılmış mikrofon ayaklığı da dikkat çekti. Şarkı aralarında sık sık çay içtiği görülen Kıraç'ın yan flüt perormansı da büyük beğeni topladı.

Sahneye çıkan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü' şarkıcı Kıraç'a günün anısına Sivrihisar'ın tarihi ve kültürel sembollerinin olduğu seramik heykel hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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