Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Sanatçı Erol Evgin'den 28 Mayıs çağrısı: Oyunuzu kullanın, geleceğimize sahip çıkın

Magazin Haberleri

Sanatçı Erol Evgin, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ülkede yaşanan sorunlara değinerek "Yurdunu seven herkese sesleniyorum, 'Bir oydan ne olur?' demeyin. Oyunuzu kullanın ve geleceğimize sahip çıkın" çağrısında bulundu.

Sesi ve kişiliğiyle her daim alkış toplayan usta sanatçı Erol Evgin, 14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminin 2. tura kalmasının ardından sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.

"YURDUMUZ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR, OYUNUZU KULLANIN"

Her vatandaşın görevini yerine getirerek oy kullanması gerektiğini söyleyen Erol Evgin, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: Sevgili dostlar ve özellikle değerli gençler; ekonomi sıkıntılar, deprem, sel felaketleri, artan yoksulluk ve kaçak göçmenler gibi sorunlarla güzel insanlarımız ve güzel yurdumuz zor günler geçiriyor. Yurdunu seven ve ülkesine sahip çıkan herkese sesleniyorum; laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için yani Türkiye Cumhuriyeti için sandığa gidin. 'Bir oydan ne olur?' demeyin oyunuzu kullanın ve geleceğimize sahip çıkın. Oy kullanmak kutsal bir vatandaşlık borcudur.

Sanatçı Erol Evgin'de 28 Mayıs çağrısı: Oyunuzu kullanın, geleceğinize sahip çıkın

14 Mayıs'ta oyunu kullanarak sandık başında poz veren Erol Evgin, o anları da Instagram hesabından yayınlayarak "Oylarımız vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" demişti.

Sanatçı Erol Evgin'de 28 Mayıs çağrısı: Oyunuzu kullanın, geleceğinize sahip çıkın

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

28 Mayıs Seçimi Erol Evgin Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title