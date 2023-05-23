Sanatçı Erol Evgin'den 28 Mayıs çağrısı: Oyunuzu kullanın, geleceğimize sahip çıkın

Sanatçı Erol Evgin, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ülkede yaşanan sorunlara değinerek "Yurdunu seven herkese sesleniyorum, 'Bir oydan ne olur?' demeyin. Oyunuzu kullanın ve geleceğimize sahip çıkın" çağrısında bulundu.

Sesi ve kişiliğiyle her daim alkış toplayan usta sanatçı Erol Evgin, 14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminin 2. tura kalmasının ardından sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.

"YURDUMUZ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR, OYUNUZU KULLANIN"

Her vatandaşın görevini yerine getirerek oy kullanması gerektiğini söyleyen Erol Evgin, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: Sevgili dostlar ve özellikle değerli gençler; ekonomi sıkıntılar, deprem, sel felaketleri, artan yoksulluk ve kaçak göçmenler gibi sorunlarla güzel insanlarımız ve güzel yurdumuz zor günler geçiriyor. Yurdunu seven ve ülkesine sahip çıkan herkese sesleniyorum; laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için yani Türkiye Cumhuriyeti için sandığa gidin. 'Bir oydan ne olur?' demeyin oyunuzu kullanın ve geleceğimize sahip çıkın. Oy kullanmak kutsal bir vatandaşlık borcudur.

14 Mayıs'ta oyunu kullanarak sandık başında poz veren Erol Evgin, o anları da Instagram hesabından yayınlayarak "Oylarımız vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" demişti.