Samsak Döveci türküsü iki arkadaşın arasını açtı! Serkan Çağrı, tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a tepki gösterdi
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Elif Buse Doğan'ın söylediği Serkan Çağrı'nın da çaldığı Samsak Döveci şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu. Doğan, viral olan şarkı için tek başına single çıkarma kararı alınca Çağrı'dan tepki gecikmedi. Arkadaşının yaptığını doğru bulmayan Çağrı, "Onu kardeşim gibi görüyordum, hiç yakıştıramadım" dedi.
Uzun bir süredir birlikte program yapan Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın anonim bir türkü olan Samsak Döveci performansı sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Şarkı yayılmasıyla takipçi kitlesini genişleten iki yakın arkadaşın arasında bir kriz çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Kütahya Tavşanlı yöresine ait Samsak Döveci isimli anonim türkü yıllar sonra dillere dolandı. Serkan Çağrı'nın klarnet çalıp Elif Buse Doğan'ın yorumladığı eser kısa sürede dinlenme rekorları kırınca türkü paylaşılamaz hale geldi. Genç şarkıcı Elif Buse Doğan, türküyü tek başına söyleyeceği bir single çıkarmak istedi. Serkan Çağrı da bu duruma sinirlenince müzikleri ekibiyle birlikte yeniden hazırlayan türküyü de başka bir isme okutarak dijital platformda yayınladı.
Elif Buse Doğan'ın hamlesinden rahatsız olan klarnetçi Serkan Çağrı yaptığı açıklamada "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım" dedi.
Elif Buse Doğan ise Serkan Çağrı'nı sözlerinin aksine "Kimseyle küs falan değilim, bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sabah