Samsak Döveci türküsü iki arkadaşın arasını açtı! Serkan Çağrı, tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a tepki gösterdi

Uzun bir süredir birlikte program yapan Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın anonim bir türkü olan Samsak Döveci performansı sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Şarkı yayılmasıyla takipçi kitlesini genişleten iki yakın arkadaşın arasında bir kriz çıktı.

SAMSAK DÖVECİ TÜRKÜSÜ KRİZ ÇIKARDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Kütahya Tavşanlı yöresine ait Samsak Döveci isimli anonim türkü yıllar sonra dillere dolandı. Serkan Çağrı'nın klarnet çalıp Elif Buse Doğan'ın yorumladığı eser kısa sürede dinlenme rekorları kırınca türkü paylaşılamaz hale geldi. Genç şarkıcı Elif Buse Doğan, türküyü tek başına söyleyeceği bir single çıkarmak istedi. Serkan Çağrı da bu duruma sinirlenince müzikleri ekibiyle birlikte yeniden hazırlayan türküyü de başka bir isme okutarak dijital platformda yayınladı.

"BUSE'NİN YAPTIĞI HAKKANİYETLİ OLMADI, BANA AYIP ETTİ"

Elif Buse Doğan'ın hamlesinden rahatsız olan klarnetçi Serkan Çağrı yaptığı açıklamada "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım" dedi.

"ÇAĞRI İLE KÜS DEĞİLİM, PROGRAMIMIZ DEVAM EDİYOR"

Elif Buse Doğan ise Serkan Çağrı'nı sözlerinin aksine "Kimseyle küs falan değilim, bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah