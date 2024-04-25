Sakla Beni 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Sakla Beni dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Sakla Beni 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Sakla Beni 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Sakla Beni yeni ölüm izleme linki var mı?

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mete'nin herkesin önünde İncila'yı sevdiğini söylemesi büyük bir şaşkınlık yaratır. Artık gerçekleri gizlemek istemeyen Mete attığı bu adımdan pişmanlık duymazken, İncila ise onun bu gerçeği böyle ulu orta bir yerde dile getirmesini doğru bulmaz.

Aşka ve sevgiye inanan Naz, Mete ile İncila arasındaki duyguları kabullense de en başından beri gerçeği sakladıkları için kendini kandırılmış hisseder. Ona en büyük destek yine Kadir'den gelir. Mete ile İncila ise gerçeklerin ortaya çıkmasıyla bozulan aile ilişkilerini düzeltebilmek için çaba harcarlar. Naz ile Kadir ilişkilerinde büyük ve heyecan verici adımlar atarlar.

Hayata dair bazı gerçekleri daha iyi fark eden Kont Ziya, Atıf ile karşı karşıya gelir. İntikam peşine düşen büyük bir düşman beklenmedik bir anda Kont Ziya'nın karşısına çıkar.

SAKLA BENİ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sakla Beni 26. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.