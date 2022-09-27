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Sakıp Sabancı'nın "Yüreğimdeki ateş" dediği engelli oğlunun son hali yıllar sonra ortaya çıktı

Magazin Haberleri

Ünlü iş insanı Sakıp Sabancı'nın bir söyleşisinde "Mal, mülk para bir yana. Ona ayakkabı giydiremedim ya, yüreğimde ateştir" dediği oğlu Metin Sabancı'nın yıllar sonraki halini yeğeni Melisa Tapan paylaştı.

Türkiye'nin en ünlü iş insanlarından olan Sakıp Sabancı'nın 1970 yılında dünyaya gelen engelli oğlu Metin Sabancı'nın son hali dikkat çekti.

"YÜREĞİMDEKİ ATEŞ" DEMİŞTİ

Sakıp Sabancı, yıllar önce katıldığı bir programda oğlu Metin Sabancı hakkında, "Mal, mülk para bir yana. Ona ayakkabı giydiremedim ya, yüreğimde ateştir" ifadelerini kullanmıştı.

ŞU ANDA 52 YAŞINDA

Şu anda 52 yaşında olan Metin Sabancı'nın son halini yeğeni Melisa Tapan paylaştı. Tapan, dayısı ile fotoğrafının altına "Telefonumu karıştırırken karşıma çıktı bu resim. Ne yakışıklı, ne masum benim dayım" notunu düştü.

İşte o poz:

Sakıp Sabancı'nın 'Yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali yıllar sonra ortaya çıktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Sakıp Sabancı Metin Sabancı Melisa Tapan Magazin Güncel Haberler

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