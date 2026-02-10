Haberler

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Güncelleme:
Oyuncu Sahra Şaş, dergi çekiminde verdiği dekolteyle dikkat çekti. Paylaştığı videoda zor anlarına ekibinin müdahale ettiği görüldü.

Ünlü oyuncu Sahra Şaş, dergi çekiminin backstage görüntülerini paylaştığı kısa video ile dikkat çekti. Takipçilerinden "Aklımızı aldın", "Yakıyorsun", "Parlamaya devam et" gibi yorumlar geldi.

Çekim sırasında göğüs dekoltesi veren Şaş'ın zor anlarında ekip hızlıca müdahale etti. Sahra Şaş, tarzı ve duruşuyla bir kez daha magazin gündeminde yerini aldı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
