Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü

Country müziğin güçlü sesi Miranda Lambert, hafta sonu verdiği konserde yaşadığı talihsiz bir kıyafet kazasıyla gündeme oturdu.

41 yaşındaki yıldız şarkıcı, Seattle'da düzenlenen Morgan Wallen'ın "I'm The Problem" turnesinin açılış performansında sahne aldı. Konser sırasında giydiği oldukça kısa kot mini etek, hareketleri sırasında yukarı kayınca ön sıradaki bazı hayranlar Lambert'in kalçasını açıkça gördü.

O anları kaydeden bir izleyicinin videosu kısa sürede TikTok'ta yayıldı ve yalnızca iki günde iki milyondan fazla izlendi. Sosyal medyada hızla viral olan görüntülere yorum yağdı. Kullanıcılar, "Bu çekim için kameramana bahşiş vermeliyiz" ve "Ön sıranın neden bu kadar pahalı olduğunu şimdi anladık" gibi esprili ifadeler kullandı.

Lambert'in bu kıyafet kazası, onun daha önce sosyal medyada aldığı vücut eleştirilerini de gündeme getirdi. Şarkıcı, mart ayında paylaştığı taytlı fotoğraflara gelen olumsuz yorumlara sert yanıt vermiş, "Kilonuz sadece bir sayı değil, önemli olan kendinizi nasıl hissettiğiniz" diyerek kendine olan güvenini hayranlarına da aşılamıştı.

Grammy ödüllü yıldız, yıllardır hem sahne başarısı hem de beden olumlaması konusundaki cesur tavrıyla tanınıyor. Seattle'daki bu talihsiz olay da onun kendine güvenen duruşunu değiştirmedi; aksine hayranlarından daha çok destek görmesine neden oldu.