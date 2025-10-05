Haberler

Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe peruğunu çıkarıp halay çekti

Bursa'da sahne alan Yıldız Tilbe, enerjisi ve sürprizleriyle hayranlarını coşturdu. "Delalım" şarkısı sırasında peruğunu çıkarıp halay mendili gibi sallayan ünlü sanatçı, sahnede adeta fırtına estirdi.

Türk müziğinin efsane ismi Yıldız Tilbe, yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Ünlü sanatçı, dün akşam Bursa'da verdiği konserde enerjisi, sahne performansı ve sürpriz hareketiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

PERUĞUNU HALAY MENDİLİ GİBİ SALLADI

Tilbe, Bursa'daki konserinde gri parıltılı alt-üst takım tercih etti. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecenin en ilginç anı ise Yıldız Tilbe'nın "Delalım" şarkısı sırasında yaşandı. Kısa kestirdiği saçlarının üzerine taktığı uzun perukla sahneye renk katan Tilbe, finalde peruğunu çıkararak dans etmeye başladı. Peruğu çıkardıktan sonra halay mendili gibi sallayan Tilbe'ye dinleyiciler alkış ve ıslıklarla eşlik etti.

İSTANBUL KONSERİNDE ZOR ANLAR YAŞAMIŞTI

Tilbe, geçtiğimiz günlerde İstanbul konserinde sahne öncesi yaşadığı talihsiz olayla da gündeme gelmişti. Sanatçı, kendisine hediye edilen ve daha önce denemediği bir parfümü fazla miktarda sıktığı için kısa süreli rahatsızlanarak fenalık yaşamış, yoğun kokunun etkisiyle sahneyi terk etmek zorunda kalmıştı. Kısa bir molanın ardından kıyafet değiştirip konserine devam eden Tilbe, profesyonelliğiyle takdir toplamıştı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
