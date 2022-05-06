Sahnede Hıdırellez'i Kutladı - Haberler

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Sahnede Hıdırellez'i Kutladı

Snob Magazin - Magazin
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Sahnede Hıdırellez'i Kutladı

Seksi şarkıcı Selen Görgüzel, dekolteli cesur kıyafetiyle sahnede Hıdırellez'i kutladı.

8 yıllık eşi yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel yine magazin gündeminde. Boşanma sonrası sahne çalışmalarına ağırlık veren oyuncu ve şarkıcı Görgüzel, dün gece Kuruçeşme'de Hıdırellez'i kutladı.

Sahne aldığı mekanda dekolteli cesur ve iddialı kıyafetiyle ateşin üzerinden atlayan güzel şarkıcı, sık sık aşka dair mesajlar verdi. Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez'de tüm dileklerin kabul olduğunu belirten Görgüzel, Sezen Aksu'nun 'Aldatıldık' şarkısını seslendirerek, "Sahnedeyiz ve bugün Hıdırellez. Kendim ve herkes için diliyorum: Aşk olsun, mutluluk olsun" dedi.

Snob Magazin / Magazin

Selen Görgüzel Alkan, Hamdi Alkan, Hıdırellez, Yönetmen, Magazin, Haberler

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