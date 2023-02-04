Sahnede duygusal anlar! Türkücü Ceylan söyledi, İbrahim Tatlıses hüngür hüngür ağladı

Geçtiğimiz aylarda büyük bir kaza atlatan türkücü İbrahim Tatlıses, konserlerine devam ediyor. Dün akşamda bir mekanda sahne alan Tatlıses, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü türkücü dinlemeye giden Ceylan ise bir ara sahneye çıktı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Ceylan, sahnede "Birileri Kandırmış" şarkısını okudu. Ceylan'ın performansı karşısında duygularına hakim olamayan Tatlıses ise hüngür hüngür ağladı. O anları Instagram hesabından yayınlanan Ceylan, nazar boncuğu emojisi koydu.

İkilinin sahnedeki halleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken sık sık gözyaşlarıyla gündeme gelen Tatlıses'e tepki gecikmedi. Usta sanatçının neredeyse her sahnede duygusal anlar yaşamasına sessiz kalmayan birçok kullanıcı "Neden sürekli ağlıyor?" yorumu yaptı.