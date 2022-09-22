Sahnede dans ederken kırmızı iç çamaşırı açılan Canan Ergüder, tepkilere yanıt verdi

Kansere yakalanmasının ardından bir süre ekranlara ara veren ünlü oyuncu Canan Ergüder, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaşan Ergüder, kırmızı iç çamaşırının görünmesi üzerine "Bu külot şov mu?" diyen bir takipçisine "Hayır tango" diye yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını duyurmasıyla birlikte hayranlarını büyük üzüntüye boğdu. Hemen tedaviye başlayan Ergüder, kısa süre içerisinde kendisini toparlamayı başardı ve şimdilerde ekranlara yeniden dönmeye hazırlanıyor.

DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Ergüder son olarak da dans ettiği anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ergüder'in dans ettiği sırada kırmızı iç çamaşırının görünmesi ise takipçilerinin hemen dikkatini çekti.

TEPKİLERE YANIT VERDİ

Ünlü oyuncu, dans görüntüleriyle ilgili bir takipçisinin "Ne bu, külot şov mu?" yorumuna, "Hayır tango" diyerek yanıt verdi. Ergüder'e Menajerimi Ara dizisinden rol arkadaşı Ahsen Eroğlu'nun da destek verdiği görüldü.

İşte o diyalog: