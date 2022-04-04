Sahnede dans ederken eteği açılan Nez'in iç çamaşırı gözüktü

Gülşen'le sahne yaptığı dönemde şarkıcının Erol Köse ile ilişkisinden dolayı geri planda tutulduğunu söyleyerek tepki gösteren Nez, iddialı dans performansıyla gündeme geldi. Sahne alan Nez, Gülşen gibi dans ederken kıyafetinin azizliğine uğradı.

İÇ ÇAMAŞIRI GÖZÜKTÜ

İddialı tercihleriyle dikkat çeken Nez, son sahnesinde siyah derin yırtmaç detaylı bir etek tercih etti. Şarkı söylerken dans etmeyi ihmal etmeyen Nez, bir ara kalçasına vurarak oynayınca iç çamaşırı gözüktü. Şarkıcının o anları da bir hayranı tarafından anbean kayda alındı.

"İLK ÇIKTIĞIMDAN BERİ SAHNEDE DANS EDERİM"

Sahnesinde dans ettiği için Gülşen'e özendiği ileri sürülen Nez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dans etmeye, farklı kostümler giymeye ben bu yıl başlamadım. İlk çıktığım yıllardan beri her sahnemde dans ederim, farklı kostümler tercih ederim" demişti.