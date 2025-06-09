Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt

Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt
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Pop müziğin dikkat çeken ismi Ece Seçkin, son konserinde tercih ettiği cesur sahne kostümüne gelen eleştiriye sosyal medyada yanıt verdi. "Edep, sen ne güzel şeysin der susarım" diyen Seçkin, giyinme özgürlüğü üzerinden yapılan yorumlara tek cümleyle karşılık verdi.

Pop müziğin enerjik isimlerinden Ece Seçkin, hem sahne performansları hem de cesur tarzıyla gündemden düşmüyor. Müzik listelerinde üst sıralarda yer alan hareketli parçalarının yanı sıra, konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle de sık sık magazin basınının merceği altında yer alan Seçkin, bu kez sosyal medyada yaptığı bir yorumla adından söz ettirdi.

Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt

Son konserinde tercih ettiği derin yırtmaçlı mor elbisesiyle sahneye çıkan genç sanatçı, kıyafeti nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Özellikle bir takipçisinin yaptığı sert yorum dikkat çekti. Yorumda, "Edep sen ne kadar güzel bir şeysin. Evet, özgürlük laiklik de var. Ama bu, açıklığı teşvik etmek demek değil. Orada amacın dövmeni göstermek miydi?" ifadeleri yer aldı.

TAKİPÇİSİNE CEVAP VERDİ

Bu yoruma kayıtsız kalmayan Seçkin, eleştiriye kısa ama çarpıcı bir şekilde yanıt verdi, Edep, sen ne güzel şeysin der susarım."

Sanatçının bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimi takipçileri Seçkin'i desteklerken, kimi kullanıcılar da tartışmayı farklı boyutlara taşıdı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

İğrendim yeminle iğrendim...

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