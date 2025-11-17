Haberler

Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"7 Kocalı Hürmüz" müzikalinde özel konuk olarak sahne alan Mine Koşan'ın projeden telefonla çıkarıldığı iddiası gündem oldu. Koşan, hiçbir gerekçe sunulmadan işine son verildiğini belirterek hukuki süreci başlattığını açıkladı.

  • Mine Koşan, '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden hiçbir gerekçe gösterilmeden telefonla çıkarıldığını belirtti.
  • Mine Koşan, müzikalden çıkarılmasına ilişkin yasal süreç başlattığını açıkladı.
  • Mine Koşan, 22 Ekim – 18 Aralık tarihleri arasında müzikalde düzenli olarak sahne aldığını ve görevini eksiksiz yerine getirdiğini ifade etti.

Sadık Şendil'in klasik eseri "7 Kocalı Hürmüz", yıllar sonra yeniden sahneye taşındı. Müzikalde özel konuk sanatçı olarak yer alan Mine Koşan'ın projeden çıkarılmasıyla ilgili iddialar tartışma yarattı. Ünlü sanatçı, hiçbir gerekçe gösterilmeden telefonla işten çıkarıldığını söyleyerek hukuki süreç başlattığını duyurdu.

YILLAR SONRA SAHNEYE DÖNEN MÜZİKAL

Sadık Şendil'in yazdığı, yönetmenliğini Müjdat Gezen'in üstlendiği klasik müzikal "7 Kocalı Hürmüz", uzun bir aranın ardından yeniden seyirciyle buluştu. Yeni kadroda Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen ve Şeyla Halis yer alırken, usta sanatçı Mine Koşan da özel konuk olarak sahnede boy gösterdi.

KULİSTE GERİLİM: 'SAHNEYE GEÇ ÇIKTI' İDDİASI

Müzikalin perde açmasının ardından kulis tarafında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Buna göre Mine Koşan'ın, kendisine verilen işarete rağmen kaside bölümüne geç çıkması nedeniyle sahnedeki akışın aksadığı öne sürüldü. Çağla Şıkel'in bu nedenle "Zamanında sahneye girmedi" diyerek sitem ettiği ileri sürüldü. Koşan'la ilgili yapım ekibine kuliste aşırı sigara içtiği yönünde şikayetler iletildiği de iddialar arasında yer aldı. Bu gelişmelerin ardından yapımcıların sanatçıyı arayarak projedeki görevine son verdiği öne sürüldü.

MİNE KOŞAN: "HİÇBİR GEREKÇE SUNULMADAN ÇIKARILDIM"

Gündeme gelen iddialar sonrası Mine Koşan'dan açıklama geldi. Usta sanatçı, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin telefonla müzikalden çıkarıldığını söyleyerek yaşananları kabul etmediğini belirtti. Koşan, avukatı Halil Çelik tarafından hazırlanan ve kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyuna duyuru, sanatçı Mine Koşan, 22 Ekim – 18 Aralık tarihleri arasında düzenli olarak yer aldığı 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinden hiçbir gerekçe gösterilmeksizin telefonla çıkarılmıştır. Tüm oyunlarda sahne almış ve görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Yaşanan haksızlığın giderilmesi için yasal sürecimiz başlatılmıştır."

Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü

Kaza sonrası ortalık karıştı! Emekli öğretmen feci şekilde can verdi
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart

Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu

Sokağı karıştıran olay! Kendisi öldü, vurduğu kişi ağır yaralı
Portekiz, 9-1'lik tarihi skorla Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi

9-1'lik tarihi skor! Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediler
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Milyonları gözden çıkardılar! Arda Güler için çılgın teklif

Milyonları gözden çıkardılar! Arda için çılgın teklif
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.