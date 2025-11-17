Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Sadık Şendil'in klasik eseri "7 Kocalı Hürmüz", yıllar sonra yeniden sahneye taşındı. Müzikalde özel konuk sanatçı olarak yer alan Mine Koşan'ın projeden çıkarılmasıyla ilgili iddialar tartışma yarattı. Ünlü sanatçı, hiçbir gerekçe gösterilmeden telefonla işten çıkarıldığını söyleyerek hukuki süreç başlattığını duyurdu.

YILLAR SONRA SAHNEYE DÖNEN MÜZİKAL

Sadık Şendil'in yazdığı, yönetmenliğini Müjdat Gezen'in üstlendiği klasik müzikal "7 Kocalı Hürmüz", uzun bir aranın ardından yeniden seyirciyle buluştu. Yeni kadroda Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen ve Şeyla Halis yer alırken, usta sanatçı Mine Koşan da özel konuk olarak sahnede boy gösterdi.

KULİSTE GERİLİM: 'SAHNEYE GEÇ ÇIKTI' İDDİASI

Müzikalin perde açmasının ardından kulis tarafında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Buna göre Mine Koşan'ın, kendisine verilen işarete rağmen kaside bölümüne geç çıkması nedeniyle sahnedeki akışın aksadığı öne sürüldü. Çağla Şıkel'in bu nedenle "Zamanında sahneye girmedi" diyerek sitem ettiği ileri sürüldü. Koşan'la ilgili yapım ekibine kuliste aşırı sigara içtiği yönünde şikayetler iletildiği de iddialar arasında yer aldı. Bu gelişmelerin ardından yapımcıların sanatçıyı arayarak projedeki görevine son verdiği öne sürüldü.

MİNE KOŞAN: "HİÇBİR GEREKÇE SUNULMADAN ÇIKARILDIM"

Gündeme gelen iddialar sonrası Mine Koşan'dan açıklama geldi. Usta sanatçı, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin telefonla müzikalden çıkarıldığını söyleyerek yaşananları kabul etmediğini belirtti. Koşan, avukatı Halil Çelik tarafından hazırlanan ve kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyuna duyuru, sanatçı Mine Koşan, 22 Ekim – 18 Aralık tarihleri arasında düzenli olarak yer aldığı 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinden hiçbir gerekçe gösterilmeksizin telefonla çıkarılmıştır. Tüm oyunlarda sahne almış ve görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Yaşanan haksızlığın giderilmesi için yasal sürecimiz başlatılmıştır."