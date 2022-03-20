Sahne kıyafeti sorulan Seren Serengil, konuyu Gülşen'e yordu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam - Haberler

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Sahne kıyafeti sorulan Seren Serengil, konuyu Gülşen'e yordu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam

Snob Magazin - Magazin
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Sahne kıyafeti sorulan Seren Serengil, konuyu Gülşen'e yordu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam

Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, İstanbul'daki bir mekanda sahne aldığı sırada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sahne kıyafetine yönelik sorusunu yanıtlayan Serengil, Gülşen'in konserindeki olaya atıfta bulunarak, "Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor" dedi.

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, konser turlarına devam ediyor. Son olarak sahne aldığı mekanda giydiği beyaz kıyafetiyle gündeme gelen Serengil bu sefer de Gülşen'in, konserde bir davetlisinin yaptığı hareketle ilgili konuştu.

Sahne kıyafeti sorulan Seren Serengil, konuyu Gülşen'e yordu: Gidip da müşterimin kucağına oturmam

Sahne öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Serengil, ''17 yıl sonra zor bir işi başardım. Artık yeni nesle de hitap ettiğimi düşünüyorum. Bu akşam yoğun kar yağışına rağmen salon tıklım tıklım ve beni çok sevindirende bu. Salon Birleşmiş Milletler gibi. Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var. Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an.'' ifadeleriyle yaşadığı heyecanı muhabirlerle paylaştı.

Sahne kıyafeti sorulan Seren Serengil, konuyu Gülşen'e yordu: Gidip da müşterimin kucağına oturmam

Tercih ettiği sahne kıyafetiyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Serengil, "Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen'i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor" sözlerini kullandı.

Seren Serengil, son olarak yeniden evlenip evlenmeyeceği konusundaki sorulara ise ''Ben artık imzamı kağıda değil kalbime atıyorum. O süreçler beni çok yıprattı. Artık evlilik düşünmüyorum" diye yanıt verdi.

Snob Magazin / Magazin

Seren Serengil, Gülşen, Magazin, Haberler

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