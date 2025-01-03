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Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt

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Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinin şarkılarını seslendiren Şahin Kendirci, bir takipçisinin "Bu çocuğun pavyonlara meze olmasın diye elinden tutulduğu için teşekkür etmek lazım" yorumuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Kendirci'nin yanıtı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Çocuk yaşta katıldığı bir yarışma programıyla tanınan Şahin Kendirci, müzik dünyasında ses getirmeye devam ediyor. Son günlerde TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan ve Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinde seslendirdiği "İçim Yanar" parçasıyla gündemden düşmeyen Kendirci, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

PAVYON YORUMUNA OLAY YANIT

Şahin Kendirci bu kez şarkılarıyla değil yaptığı bir yorumla gündeme geldi. Kendirci'ye bir takipçisi sosyal medyadan "Her şey bir tarafa Selçuk Aydemir'e ve tabi TRT'ye bu çocuğun pavyonlara meze olmasın diye elinden tuttuğu için teşekkür etmek lazım." yorumunu yaptı. Kendirci de yanıt olarak "Tam kapısından içeri giriyordum, elimden tuttular" ifadelerini kullandı. Kendirci'nin cevabı sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt

Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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