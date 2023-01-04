Şahan Gökbakar'dan 'Milletvekili olmayı düşünüyor musun?' sorusuna cevap

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren komedyen Şahan Gökbakar, bir takipçisinin "Milletvekili olmayı düşünüyor musun?" sorusuna "Milletin sevdiği bir evladı olmak daha güzel" cevabını verdi.

Recep İvedik 7 filmiyle konuşulan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Gökbakar, siyasete girip girmeyeceğiyle ilgili bir soruyu da cevapsız bırakmadı.

"MİLLETİN SEVDİĞİ EVLADI OLMAK DAHA GÜZEL"

Gündem ve siyasi paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şahan Gökbakar, bir takipçisinin "Milletvekili olmayı düşünüyor musun?" sorusuna "Milletin sevdiği bir evladı olmak daha güzel" yanıtını verdi. Komedyenin bu cevapla siyasete girmeyi düşünmediği de anlaşıldı.

DÜNYA REKORU KIRMASIYLA İLGİLİ SORUYA CEVAP

Recep İvedik filmindeki başarısıyla alkış toplayan Şahan Gökbakar, platformda dünya rekoru kırarak Disney Plus'a milyonun üzerinde abone getirdi. Bu konuyla ilgili gelen "Rekor kırmışsın, bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim?" sorusuna cevap veren komedyen, "Çok gururluyuz. Sizlerin sevgisi yarattı bu rekoru. Sinemalarda olduğu gibi milyonlarca kişi beni Disney Plus'ta yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.