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Sagopa Kajmer ve Kamuran Akkor'dan Yeni Şarkı Müjdesi

Sagopa Kajmer ve Kamuran Akkor'dan Yeni Şarkı Müjdesi
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Ünlü rap sanatçısı Sagopa Kajmer, efsane şarkıcı Kamuran Akkor ile birlikte yeni bir şarkı hazırlayacaklarını duyurdu. İkili, sosyal medyada projeleri hakkında heyecan dolu paylaşımlarda bulundu.

SAMSUN (İHA) – Sagopa Kajmer mahlaslı Samsunlu ünlü rap sanatçısı Yunus Özyavuz ve ünlü şarkıcı Kamuran Akkor, yeni bir şarkı yapacaklarını açıkladı.

Rap dünyasının sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer, ünlü şarkıcı Kamuran Akkor ile çekilen fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Kajmer, "Müziğimizin nadide seslerinden üstat Kamuran Akkor ile" notuyla paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara, "Fenalar fenası, sözleri çok kuvvetli ve müzik başka seviye. Umuyorum seveceksiniz" diye cevap verdi.

Kamuran Akkor ise ilk stüdyo gününde kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli sanatçı dostum Sagopa Kajmer ile çok yakında şahane bir çalışma-şarkıyla siz değerli sevenlerimizin karşısında olacağız. İlk toplantımız ve stüdyo günümüzden kareleri sizlerle paylaşıyor; sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Kajmer ve Akkor'un paylaşımlarını ise hayranları yorum yağmuruna tuttu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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