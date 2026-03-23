Şarkıcı Safiye Soyman, Evine Gelen Yaban Domuzunu Besledi

Bodrum'daki evinin kapısına kadar gelen yaban domuzunu gören Safiye Soyman, ona elleriyle ceviz verdi. Soyman, o anları kayıt altına alarak sanal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde domuzun uysallığı dikkat çekerken, Soyman'ın "Kapıma kadar gelmiş, ben onu nasıl beslemeyeyim?" dediği duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı