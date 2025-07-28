Safiye Soyman, Oğlu Harun Akaröz'ü Ölümünün 1. Yılında Andı

Safiye Soyman, Oğlu Harun Akaröz'ü Ölümünün 1. Yılında Andı
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Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün ölümünün 1. yılında mezarını ziyaret ederek dualar etti. Harun'un anısına 100 fidan dikeceğini belirten Soyman, "Oğlum yaşıyor, benim içimde hep yaşayacak" dedi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde şarkıcı Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ü (52) ölümünün 1'inci yılında dualar eşliğinde mezarının başında andı. Soyman, "1 sene oldu ama sanki dün gibi, ölmedi o benim içimde yaşıyor. Harun'um melek oldu" dedi.

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan multiple skleroz (MS) ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 27 Temmuz 2024'te Burdur'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Akaröz'ün cenazesi 28 Temmuz 2024'te Bodrum'da Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖLÜMÜNÜN 1'İNCİ YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Harun Akaröz ölümünün 1'inci yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine Safiye Soyman ile çok sayıda yakını katıldı. Akaröz'ün mezarı başında dualar okundu. Soyman daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Oğlu anısına 100 fidan dikeceğini belirten Safiye Soyman, "1 sene oldu ama sanki dün gibi, ölmedi o benim içimde yaşıyor. Harun'um melek oldu. Türkiye onu çok iyi tanıyordu. Sevenleri hep sorardı. Hiç saklamadım, hiç geri plana atmadım oğlumu, o yaşıyor. Türkiye oğlum için ağladı. 1 yıl nasıl geçti bilmiyorum. Köye gittik onun adına hayrat yaptırdık. Bende oğlumu ölümsüzleştirdim. Daha çok hayırlarla yaşasın istiyorum. Şimdide inşallah vefat ettiği köyüne 100 tane fidan diktireceğim. Benim evlat acısı olarak yüreğim yanıyor ama Türkiye'de ormanlar yanıyor. Oğlum adına fidan diktirmek istiyorum. 100 tane fidan yaptıracağım onlar yeşerdikçe çocuğumda yaşayacak. Benim oğlum yaşıyor, beni hep rüyalarımda yönlendiriyor, annem ağlamasın, annem üzülmesin, annem sahnesine devam etsin. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yüzüm gülüyor ama içim yanıyor" dedi.

FOTORĞAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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